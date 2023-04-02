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ATP
02 апреля 2023, 15:50 |
163
0

Украинский теннисист проиграл поляку на старте отбора к турниру в Италии

Александр Овчаренко в двух сетах уступил Максу Касниковски

02 апреля 2023, 15:50 |
163
0
Украинский теннисист проиграл поляку на старте отбора к турниру в Италии
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко в первом раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Барлетте (Италия) проиграл Максу Касниковски (Польша) в двух сетах за 2 часа и 5 минут.

ATP челленджер Барлетта. Грунт. Квалификация

Александр Овчаренко (Украина) – Макс Касниковски (Польша) – 5:7, 4:6

Для Александра это поражение стало третьим подряд. В 2023 году он проиграл 9 матчей и выиграл всего 2.

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Источник Sport.ua
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