ATP02 апреля 2023, 15:50 |
163
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Украинский теннисист проиграл поляку на старте отбора к турниру в Италии
Александр Овчаренко в двух сетах уступил Максу Касниковски
02 апреля 2023, 15:50 |
163
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Украинский теннисист Александр Овчаренко в первом раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Барлетте (Италия) проиграл Максу Касниковски (Польша) в двух сетах за 2 часа и 5 минут.
ATP челленджер Барлетта. Грунт. Квалификация
Александр Овчаренко (Украина) – Макс Касниковски (Польша) – 5:7, 4:6
Для Александра это поражение стало третьим подряд. В 2023 году он проиграл 9 матчей и выиграл всего 2.
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