Украинский теннисист проиграл поляку на старте отбора к турниру в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко в первом раунде квалификации к грунтовому челленджеру в Барлетте (Италия) проиграл Максу Касниковски (Польша) в двух сетах за 2 часа и 5 минут.

ATP челленджер Барлетта. Грунт. Квалификация

Александр Овчаренко (Украина) – Макс Касниковски (Польша) – 5:7, 4:6

Для Александра это поражение стало третьим подряд. В 2023 году он проиграл 9 матчей и выиграл всего 2.