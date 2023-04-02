Испания02 апреля 2023, 14:36 |
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Жерар ПИКЕ: «Было бы здорово, если бы Месси вернулся»
Экс-защитник «Барселоны» – о возможном возвращении Лионеля Месси
02 апреля 2023, 14:36 |
159
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возвращение в клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает летом:
«Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся, но наступает момент, когда столь сильное нагнетание ситуации может быть даже контрпродуктивным.
Я бы пустил всё на самотёк, чтобы это было естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделка в футбольном мире всегда может быть заключена до тех пор, пока обе стороны этого хотят, и просто время покажет».
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