Жерар ПИКЕ: «Было бы здорово, если бы Месси вернулся»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возвращение в клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает летом:

«Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся, но наступает момент, когда столь сильное нагнетание ситуации может быть даже контрпродуктивным.

Я бы пустил всё на самотёк, чтобы это было естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделка в футбольном мире всегда может быть заключена до тех пор, пока обе стороны этого хотят, и просто время покажет».