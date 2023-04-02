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  4. Жерар ПИКЕ: «Было бы здорово, если бы Месси вернулся»
Испания
02 апреля 2023, 14:36 |
159
1

Жерар ПИКЕ: «Было бы здорово, если бы Месси вернулся»

Экс-защитник «Барселоны» – о возможном возвращении Лионеля Месси

02 апреля 2023, 14:36 |
159
1
Жерар ПИКЕ: «Было бы здорово, если бы Месси вернулся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возвращение в клуб Лионеля Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает летом:

«Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся, но наступает момент, когда столь сильное нагнетание ситуации может быть даже контрпродуктивным.

Я бы пустил всё на самотёк, чтобы это было естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделка в футбольном мире всегда может быть заключена до тех пор, пока обе стороны этого хотят, и просто время покажет».

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Жерар Пике Барселона Лионель Месси ПСЖ
Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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roman75zpr
Может он за Шакиру думал )
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