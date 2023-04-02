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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:38
361
0

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Заря – Рух

Поединок состоится 2 апреля в 15:00 по Киеву

02 апреля 2023, 14:24 | Обновлено 02 апреля 2023, 14:38
361
0
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Заря – Рух
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Заря» и «Рух».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

«Заря»: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Булеца, Мишнев, Н.Русин, Антюх.

«Рух»: Панькив – Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Довгий, Эдсон, Карабин, Таллес, Соломон, Климчук.

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Источник Sport.ua
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