Луческу проводит свой 100-й матч во главе Динамо Киев

Сегодня, 2 апреля «Динамо» Киев в 19-м туре УПЛ на выезде играет со «Львовом». Для главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу этот матч стал юбилейным, 100-м на посту главного тренера киевлян. Луческу стал седьмым тренером за времена Независимости Украины, который провел с «Динамо» 100 и более матчей.

В 99 матчах Луческу одержал 56 побед при 17 ничьих и 26 поражениях. Разница голов – 164:93. Из 100 матчей Луческу 63 пришлись на УПЛ, 31 – на еврокубки, на Кубок и Суперкубок Украины – 4 и 2 матча соответственно.

Тренеры, которые провели 100+ матчей во главе «Динамо» Киев начиная с 1991 года: