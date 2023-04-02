Италия02 апреля 2023, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:09
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Милан может потерять Тео Эрнандеса
Французский защитник покинет клуб, если «россонери» не выйдут в Лигу чемпионов
02 апреля 2023, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:09
433
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Над «Миланом» нависла угроза непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Из-за этого «россонери», скорее всего, будут вынуждены продать одного из своих топ-игроков.
Наиболее вероятная кандидатура – левый защитник Тео Эрнандес. «Милан» будет готов отпустить 25-летнего француза за сумму в районе 75-80 миллионов евро.
«Милан» уже присмотрел два варианта на замену Эрнандесу: это испанец Алекс Гримальдо из «Бенфики» и Фабиано Паризи из «Эмполи».
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