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Италия
02 апреля 2023, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:09
433
0

Милан может потерять Тео Эрнандеса

Французский защитник покинет клуб, если «россонери» не выйдут в Лигу чемпионов

02 апреля 2023, 12:47 | Обновлено 02 апреля 2023, 13:09
433
0
Милан может потерять Тео Эрнандеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Над «Миланом» нависла угроза непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Из-за этого «россонери», скорее всего, будут вынуждены продать одного из своих топ-игроков.

Наиболее вероятная кандидатура – левый защитник Тео Эрнандес. «Милан» будет готов отпустить 25-летнего француза за сумму в районе 75-80 миллионов евро.

«Милан» уже присмотрел два варианта на замену Эрнандесу: это испанец Алекс Гримальдо из «Бенфики» и Фабиано Паризи из «Эмполи».

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Источник Corriere dello Sport
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