Фанатов Фейенорда не пустят в Рим на матч с Ромой

20 апреля «Рома» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы в Риме примет «Фейенорд». Власти столицы Италии запретили продавать билеты на матч фанатам гостей. Они не смогут приобрести билеты ни на выездной сектор, ни на места в других секторах «Стадио Олимпико».

Причина такого решения – предыдущий визит фанатов «Фейенорда» в Рим в 2015 года, когда нидерландский клуб также играл с «Ромой» в Лиге Европы. Тогда болельщики гостей многократно нарушали общественный порядок и повредили историческую достопримечательность – фонтан Баркачча XVII века.

Тогда на устранение повреждений потратили большую сумму денег, а правительству Нидерландов пришлось извиняться за поведение своих граждан.