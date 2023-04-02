Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанатов Фейенорда не пустят в Рим на матч с Ромой
Лига Европы
02 апреля 2023, 10:09 |
14
0

Фанатов Фейенорда не пустят в Рим на матч с Ромой

Поединок состоится 20 апреля

02 апреля 2023, 10:09 |
14
0
Фанатов Фейенорда не пустят в Рим на матч с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля «Рома» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы в Риме примет «Фейенорд». Власти столицы Италии запретили продавать билеты на матч фанатам гостей. Они не смогут приобрести билеты ни на выездной сектор, ни на места в других секторах «Стадио Олимпико».

Причина такого решения – предыдущий визит фанатов «Фейенорда» в Рим в 2015 года, когда нидерландский клуб также играл с «Ромой» в Лиге Европы. Тогда болельщики гостей многократно нарушали общественный порядок и повредили историческую достопримечательность – фонтан Баркачча XVII века.

Тогда на устранение повреждений потратили большую сумму денег, а правительству Нидерландов пришлось извиняться за поведение своих граждан.

По теме:
Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти
Дибала останется в Роме только при одном условии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Рома Рим Фейеноорд Лига Европы
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Бокс | 01 апреля 2023, 12:11 0
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой

Поединок состоится в Великобритании

Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Футбол | 02 апреля 2023, 04:40 0
Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами
Нагельсманн – в Челси? Синие не доверяют Поттеру, Романо поделился слухами

Кресло под английским специалистом шатается уже давно

Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
Футбол | 02.04.2023, 08:25
Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
Юрген КЛОПП: «1:4 от Ман Сити? Мне нечего сказать игрокам»
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
Бокс | 01.04.2023, 23:25
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Бокс | 02.04.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 41
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 16
Зимние виды
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
31.03.2023, 15:11 7
Футбол
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 1
Бокс
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 7
Теннис
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности