Аргентинский клуб нацелился на подписание Месси
«Ньюэллс Олд Бойз» хотят осуществить громкий трансфер
Президент аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри публично объявил о желании клуба подписать форвард «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона:
«Мы постараемся осуществить эту мечту. Люди здесь должны отдать ему дань уважения.
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес говорил, что Месси нужно выиграть Кубок Либертадорес. После этого я связался с ним, и он мне сказал, что нужно работать сообща, чтобы мечта о выступлении Месси в этом турнире сбылась. Мы сделаем все для этого.
Мы на 100% привержены тому, чтобы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Все аргентинские и даже американские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда.
«Ньюэллс» станут самым популярным клубом на континенте. Время покажет, случится это или нет. Но мы будем ждать его столько, сколько потребуется».
«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в родном городе Месси – Росарио. Именно в этом клубе Месси начинал заниматься футболом до переезда в Барселону в 2000 году.
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