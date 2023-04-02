Аргентинский клуб нацелился на подписание Месси

Президент аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри публично объявил о желании клуба подписать форвард «ПСЖ» Лионеля Месси, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона:

«Мы постараемся осуществить эту мечту. Люди здесь должны отдать ему дань уважения.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес говорил, что Месси нужно выиграть Кубок Либертадорес. После этого я связался с ним, и он мне сказал, что нужно работать сообща, чтобы мечта о выступлении Месси в этом турнире сбылась. Мы сделаем все для этого.

Мы на 100% привержены тому, чтобы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Все аргентинские и даже американские фанаты хотят, чтобы он переехал сюда.

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«Ньюэллс» станут самым популярным клубом на континенте. Время покажет, случится это или нет. Но мы будем ждать его столько, сколько потребуется».

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в родном городе Месси – Росарио. Именно в этом клубе Месси начинал заниматься футболом до переезда в Барселону в 2000 году.