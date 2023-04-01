Аль-Айн сыграл вничью с лидером чемпионата, Ярмоленко вернулся после травмы

«Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва в матче 21-го тура чемпионата ОАЭ в домашних стенах расписал мировую с «Шабаб Аль-Ахли» Дубай, который лидирует в турнирной таблице.

Гости забили на 69-й минуте, хозяева сравняли на 80-й.

Отметим, что при счете 0:1 на поле на 70-й минуте вышел Андрей Ярмоленко, который восстановился после травмы.

После этого тура «Шабаб Аль-Ахли» Дубай остался на первой позиции, «Аль-Айн» отстает на 5 очков.

Чемпионат ОАЭ. 19-й тур

«Аль-Айн» – «Шабаб Аль-Ахли» Дубай – 1:1

Голы: Лаба (80) – Гильерме (69)