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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Где-то нашим парням банально не хватает умения»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 19:18 | Обновлено 01 апреля 2023, 19:19
225
0

Ярослав ВИШНЯК: «Где-то нашим парням банально не хватает умения»

Главный тренер «Колоса» – о ничьей с «Металлистом»

01 апреля 2023, 19:18 | Обновлено 01 апреля 2023, 19:19
225
0
Ярослав ВИШНЯК: «Где-то нашим парням банально не хватает умения»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал результат игры против «Металлиста» в 19-м туре УПЛ.

«Думаю, что получилась довольно интересная игра, которая должна понравиться болельщикам. Было много возможностей для взятия ворот, две команды играли на победу. Что касается результата, то он тоже где-то закономерен, потому что созданные возможности были у двух команд.

Не хватило забитых голов. Забитые голы – это и психология, и исполнительское мастерство. Моменты создаются, но не все реализуются. Где-то вратарь удачно играл, где-то – защитники, где-то нашим парням банально не хватает умения. Поэтому нужно упорно работать, чтобы моменты перерастали в голы.

Мы ожидали сложный матч, место в турнирной таблице очень шаткое и разницы по игре нет между шестым-седьмым и тринадцатым-четырнадцатым. Идет большая плотность, она как в зачетных баллах, так и по игре. Мы знали, что «Металлист» – добротная команда, с техничными игроками, быстрыми в группе атаки, которые могут обыграть один в один и пробить с любой позиции. Поэтому мы готовились к равному себе сопернику», – сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Металлист - Колос пресс-конференция
Источник ФК Колос Ковалевка
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