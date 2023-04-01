Ярослав ВИШНЯК: «Где-то нашим парням банально не хватает умения»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал результат игры против «Металлиста» в 19-м туре УПЛ.

«Думаю, что получилась довольно интересная игра, которая должна понравиться болельщикам. Было много возможностей для взятия ворот, две команды играли на победу. Что касается результата, то он тоже где-то закономерен, потому что созданные возможности были у двух команд.

Не хватило забитых голов. Забитые голы – это и психология, и исполнительское мастерство. Моменты создаются, но не все реализуются. Где-то вратарь удачно играл, где-то – защитники, где-то нашим парням банально не хватает умения. Поэтому нужно упорно работать, чтобы моменты перерастали в голы.

Мы ожидали сложный матч, место в турнирной таблице очень шаткое и разницы по игре нет между шестым-седьмым и тринадцатым-четырнадцатым. Идет большая плотность, она как в зачетных баллах, так и по игре. Мы знали, что «Металлист» – добротная команда, с техничными игроками, быстрыми в группе атаки, которые могут обыграть один в один и пробить с любой позиции. Поэтому мы готовились к равному себе сопернику», – сказал Вишняк.