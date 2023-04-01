Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом
«РБ Лейпциг» был сильнее «Майнца»
Состоялись 5 матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Унион Берлин» крупно обыграл «Штутгарт», «Шальке» проиграл «Байеру», «РБ Лейпциг» разобрался с «Майнцем», «Вольфсбург» вырвал ничью с «Аугсбургом», «Фрайбург» и «Герта» поделили очки.
Чемпионат Германии. 26-й тур
«РБ Лейпциг» – «Майнц» – 0:3
Голы: Ингвартсен (9), Ажорк (57), Кор (67).
«Унион Берлин» – «Штутгарт» – 3:0
Голы: Беккер (51), Беренс (65), автогол Харагути (68).
«Шальке» – «Байер» – 0:3
Голы: Фримпонг (50), Виртц (61), Азмун (90+2).
«Фрайбург» – «Герта» – 1:1
Голы: Грифо (52), Нганкам (77).
«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 2:2
Голы: Вальдшмидт (83), Нмеча (90+6) – автогол Арнольд (2), Бериша (32).
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