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Вольфсбург
01.04.2023 16:30 – FT 2 : 2
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01 апреля 2023, 18:27 |
80
0

Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом

«РБ Лейпциг» был сильнее «Майнца»

01 апреля 2023, 18:27 |
80
0
Байер на выезде крупно обыграл Шальке, Унион разобрался с Штутгартом
ФК РБ Лейпциг

Состоялись 5 матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Унион Берлин» крупно обыграл «Штутгарт», «Шальке» проиграл «Байеру», «РБ Лейпциг» разобрался с «Майнцем», «Вольфсбург» вырвал ничью с «Аугсбургом», «Фрайбург» и «Герта» поделили очки.

Чемпионат Германии. 26-й тур

«РБ Лейпциг» – «Майнц» – 0:3
Голы: Ингвартсен (9), Ажорк (57), Кор (67).

«Унион Берлин» – «Штутгарт» – 3:0
Голы: Беккер (51), Беренс (65), автогол Харагути (68).

«Шальке» – «Байер» – 0:3
Голы: Фримпонг (50), Виртц (61), Азмун (90+2).

«Фрайбург» – «Герта» – 1:1
Голы: Грифо (52), Нганкам (77).

«Вольфсбург» – «Аугсбург» – 2:2
Голы: Вальдшмидт (83), Нмеча (90+6) – автогол Арнольд (2), Бериша (32).

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Источник Sport.ua
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