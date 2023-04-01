Забарный впервые попал в заявку на матч АПЛ, Зинченко выйдет в основе

Украинец Александр Зинченко выйдет в основном составе «Арсенала» на матч АПЛ против «Лидса». Игра начнется в 17:00.

Кроме того, украинский защитник Илья Забарный впервые попал в заявку «Борнмута» на матч чемпионата Англии. Игрок, который восстановился после травмы, на лавке запасных начнет встречу против «Фулхэма».