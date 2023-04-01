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Англия
01 апреля 2023, 16:05 |
462
1

Забарный впервые попал в заявку на матч АПЛ, Зинченко выйдет в основе

Еще один украинец близок к дебюту в АПЛ

01 апреля 2023, 16:05 |
462
1
Забарный впервые попал в заявку на матч АПЛ, Зинченко выйдет в основе
ФК Борнмут. Илья Забарный

Украинец Александр Зинченко выйдет в основном составе «Арсенала» на матч АПЛ против «Лидса». Игра начнется в 17:00.

Кроме того, украинский защитник Илья Забарный впервые попал в заявку «Борнмута» на матч чемпионата Англии. Игрок, который восстановился после травмы, на лавке запасных начнет встречу против «Фулхэма».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Илья Забарный Борнмут чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sher15
Защитник это же не усиление состава .Вполне реально может просидеть на скамейке весь матч .Но если кто-то из защитников Борнмута налажает то его выпустят 
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