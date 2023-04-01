Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 14:45 |
338
1
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Александрия – Ворскла
Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву
01 апреля 2023, 14:45 |
338
1
В субботу, 1 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы:
Александрия: Шевченко – Бабогло, Ковалец, Кулаков, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Логинов, Цуриков, Рыбалка, Мустафаев.
Ворскла: Исенко – Кравец, Пердута, Рамирес, Юрченко, Степанюк, Сефери, Павлюк, Лопес, Хрипчук, Фелипе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 апреля 2023, 15:58 0
Команды не смогли использовать созданные моменты.
Бокс | 01 апреля 2023, 12:11 0
Поединок состоится в Великобритании
Другие виды | 31.03.2023, 21:23
Футбол | 01.04.2023, 09:00
Бокс | 31.03.2023, 20:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Що Ви там курите? Що за склад Олександрії? Який в. о. головного тренера Ю. Вернидуб?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 22:23 75
31.03.2023, 22:42 12
30.03.2023, 23:17 3
01.04.2023, 03:27 8
31.03.2023, 19:45 7
31.03.2023, 05:42 16
31.03.2023, 09:32 5
31.03.2023, 12:15 12