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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 14:45 |
338
1

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Александрия – Ворскла

Поединок состоится 1 апреля в 15:00 по Киеву

01 апреля 2023, 14:45 |
338
1
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Александрия – Ворскла
УПЛ

В субботу, 1 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла».

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Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Александрия: Шевченко – Бабогло, Ковалец, Кулаков, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Логинов, Цуриков, Рыбалка, Мустафаев.

Ворскла: Исенко – Кравец, Пердута, Рамирес, Юрченко, Степанюк, Сефери, Павлюк, Лопес, Хрипчук, Фелипе.

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Александрия Ворскла Полтава Александрия - Ворскла стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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katerinivez60
Що Ви там курите? Що за склад Олександрії? Який в. о. головного тренера Ю. Вернидуб?
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