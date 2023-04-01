Стали известны стартовые составы на матч УПЛ Александрия – Ворскла

В субботу, 1 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч девятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла».

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Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Александрия: Шевченко – Бабогло, Ковалец, Кулаков, Третьяков, Мирошниченко, Кожушко, Логинов, Цуриков, Рыбалка, Мустафаев.

Ворскла: Исенко – Кравец, Пердута, Рамирес, Юрченко, Степанюк, Сефери, Павлюк, Лопес, Хрипчук, Фелипе.