Испания01 апреля 2023, 13:49 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:07
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Ждем голов и ассистов. Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Еще одно каталонское дерби
01 апреля 2023, 13:49 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:07
276
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В 15:00 стартует матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Эспаньолом». В составе хозяев в основе выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.
У игрока три гола и три результативные передачи в семи встречах чемпионата.
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