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Испания
01 апреля 2023, 13:49 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:07
276
0

Ждем голов и ассистов. Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги

Еще одно каталонское дерби

01 апреля 2023, 13:49 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:07
276
0
Ждем голов и ассистов. Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 стартует матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Эспаньолом». В составе хозяев в основе выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

У игрока три гола и три результативные передачи в семи встречах чемпионата.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Эспаньол Ла Лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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