Без Бущана и Буяльского. Динамо прибыло на матч УПЛ
Команда сыграет против «Львова»
«Динамо» прибыло во Львов, где 2 апреля сыграет матч чемпионата Украины против ФК «Львов». К команде все еще не присоединился вратарь Георгий Бущан, который уже работает в зале.
Кроме того, в составе нет дисквалифицированного Виталия Буяльского, которого УАФ забанила на три матча.
Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Тымчик, Максим Дячук, Антон Боль, Денис Попов, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Навин Малыш (присоединится после матча U19);
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Джастин Лонвейк, Александр Яцык, Александр Караваев, Бенито, Денис Гармаш, Антон Царенко, Назар Волошин;
Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.
Игра начнется в 13:00.
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