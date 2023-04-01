Без Бущана и Буяльского. Динамо прибыло на матч УПЛ

«Динамо» прибыло во Львов, где 2 апреля сыграет матч чемпионата Украины против ФК «Львов». К команде все еще не присоединился вратарь Георгий Бущан, который уже работает в зале.

Кроме того, в составе нет дисквалифицированного Виталия Буяльского, которого УАФ забанила на три матча.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Тымчик, Максим Дячук, Антон Боль, Денис Попов, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Навин Малыш (присоединится после матча U19);

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Александр Андриевский, Джастин Лонвейк, Александр Яцык, Александр Караваев, Бенито, Денис Гармаш, Антон Царенко, Назар Волошин;

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Игра начнется в 13:00.