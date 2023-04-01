«Будем тратить деньги». Клопп ждет от Ливерпуля новичков
Тренер уже знает, что клуб будет активным
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что клуб летом выйдет на трансферный рынок и будет активным в плане приобретения новых игроков, чтобы обновить состав.
«Клуб будет тратить деньги будущим летом, это точно. Это я могу сказать. 100 миллионов за одного игрока? Такое мы не обсуждали, но клуб будет тратиться летом на новичков».
«Пока не могу сказать, сколько и за каких футболистов мы отдадим деньги», — отметил Клопп.
Команда неудачно проводит нынешний сезон, поэтому ожидается, что летом клуб внесет значительные изменения в состав.
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