«Будем тратить деньги». Клопп ждет от Ливерпуля новичков

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что клуб летом выйдет на трансферный рынок и будет активным в плане приобретения новых игроков, чтобы обновить состав.

«Клуб будет тратить деньги будущим летом, это точно. Это я могу сказать. 100 миллионов за одного игрока? Такое мы не обсуждали, но клуб будет тратиться летом на новичков».

«Пока не могу сказать, сколько и за каких футболистов мы отдадим деньги», — отметил Клопп.

Команда неудачно проводит нынешний сезон, поэтому ожидается, что летом клуб внесет значительные изменения в состав.