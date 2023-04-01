Невероятный сезон. Бенфика продлила контракт с тренером

«Бенфика» на официальном сайте объявила о продлении контракта с тренером Рогером Шмидтом, который пришел в команду только минувшим летом.

Новый договор действует до лета 2026 года.

«Бенфика» проводит впечатляющий сезон, потерпев пока что лишь два поражения во всех турнирах. Команда лидирует в чемпионате Португалии, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.