Португалия01 апреля 2023, 12:28 |
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Невероятный сезон. Бенфика продлила контракт с тренером
Рогер Шмидт получил новый контракт
01 апреля 2023, 12:28 |
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«Бенфика» на официальном сайте объявила о продлении контракта с тренером Рогером Шмидтом, который пришел в команду только минувшим летом.
Новый договор действует до лета 2026 года.
«Бенфика» проводит впечатляющий сезон, потерпев пока что лишь два поражения во всех турнирах. Команда лидирует в чемпионате Португалии, а также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗺𝗶𝗱𝘁 - 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#EuAmoOBenfica pic.twitter.com/Fr21cRqKgL— SL Benfica (@SLBenfica) March 31, 2023
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