Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале-марте
Есть из кого выбрать
Украинская Премьер-лига огласила имена номинантов на признание лучшим игроком и лучшим тренером по итогам матчей в феврале и марте 2023 года.
Среди футболистов борьба в голосовании за победу развернется между Георгием Судакова («Шахтер»), Эдуардо Герреро («Заря»), Таулантом Сефери («Ворскла») и Зиги Бадибанга («Черноморец»).
У тренеров на победу также номинированы четверо, а именно – Патрик ван Леувен («Заря»), Сергей Ковалец («Ингулец»), Роман Григорчук («Черноморец») и Игорь Йовичевич («Шахтер»).
Голосование доступно на официальном сайте УПЛ.
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