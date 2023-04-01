Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале-марте

Украинская Премьер-лига огласила имена номинантов на признание лучшим игроком и лучшим тренером по итогам матчей в феврале и марте 2023 года.

Среди футболистов борьба в голосовании за победу развернется между Георгием Судакова («Шахтер»), Эдуардо Герреро («Заря»), Таулантом Сефери («Ворскла») и Зиги Бадибанга («Черноморец»).

У тренеров на победу также номинированы четверо, а именно – Патрик ван Леувен («Заря»), Сергей Ковалец («Ингулец»), Роман Григорчук («Черноморец») и Игорь Йовичевич («Шахтер»).

Голосование доступно на официальном сайте УПЛ.