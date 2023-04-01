Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сменил АПЛ на МЛС. Польский полузащитник стал игроком Лос-Анджелеса
Англия
01 апреля 2023, 04:18 |
118
0

Сменил АПЛ на МЛС. Польский полузащитник стал игроком Лос-Анджелеса

Матеуш Богуш перешел в американский клуб

01 апреля 2023, 04:18 |
118
0
Сменил АПЛ на МЛС. Польский полузащитник стал игроком Лос-Анджелеса
instagram.com

21-летний польский полузащитник Матеуш Богуш стал игроком клуба «Лос-Анджелес». Предыдущим клубом футболиста, который является игроком молодежной сборной Польши, был английский «Лидс».

«Лос-Анджелес» подписал контракт с Богушем до лета 2026 года с возможностью пролонгации соглашения еще на один год.

Богуш является воспитанником «Руха» (Хожув», из которого он в 2019 году перебрался в английский «Лидс».

Отметим, что «Лос-Анджелес» является действующим чемпионом американской МЛС.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился молодым фланговым полузащитником
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ливерпуль
Матеуш Богуш Лос-Анджелес (MLS) MLS Английская Премьер-лига Лидс трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги
Футбол | 31 марта 2023, 18:45 0
Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги
Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги

Неожиданный лидер списка

Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Бокс | 31 марта 2023, 14:10 0
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри

Провести поединок там не удалось

ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 31.03.2023, 05:42
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут
Футбол | 31.03.2023, 23:59
Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут
Марсель сыграл вничью с Монпелье. Малиновский провел на поле 76 минут
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Футбол | 31.03.2023, 11:17
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
Культовый ринг-анонсер высмеял пророссийского голливудского актера
30.03.2023, 17:23 6
Бокс
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
30.03.2023, 19:07 2
Футбол
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
31.03.2023, 20:10 1
Бокс
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, как Александр отреагировал на срыв боя с Фьюри
31.03.2023, 12:15 3
Бокс
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
30.03.2023, 22:23 74
Олимпийские игры
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
30.03.2023, 03:59 1
Футбол
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
30.03.2023, 14:30
Футбол
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка
30.03.2023, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности