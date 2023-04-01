Сменил АПЛ на МЛС. Польский полузащитник стал игроком Лос-Анджелеса

21-летний польский полузащитник Матеуш Богуш стал игроком клуба «Лос-Анджелес». Предыдущим клубом футболиста, который является игроком молодежной сборной Польши, был английский «Лидс».

«Лос-Анджелес» подписал контракт с Богушем до лета 2026 года с возможностью пролонгации соглашения еще на один год.

Богуш является воспитанником «Руха» (Хожув», из которого он в 2019 году перебрался в английский «Лидс».

Отметим, что «Лос-Анджелес» является действующим чемпионом американской МЛС.