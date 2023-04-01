Англия01 апреля 2023, 04:18 |
118
0
Сменил АПЛ на МЛС. Польский полузащитник стал игроком Лос-Анджелеса
Матеуш Богуш перешел в американский клуб
01 апреля 2023, 04:18 |
118
0
21-летний польский полузащитник Матеуш Богуш стал игроком клуба «Лос-Анджелес». Предыдущим клубом футболиста, который является игроком молодежной сборной Польши, был английский «Лидс».
«Лос-Анджелес» подписал контракт с Богушем до лета 2026 года с возможностью пролонгации соглашения еще на один год.
Богуш является воспитанником «Руха» (Хожув», из которого он в 2019 году перебрался в английский «Лидс».
Отметим, что «Лос-Анджелес» является действующим чемпионом американской МЛС.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2023, 18:45 0
Неожиданный лидер списка
Бокс | 31 марта 2023, 14:10 0
Провести поединок там не удалось
Бокс | 31.03.2023, 05:42
Футбол | 31.03.2023, 23:59
Футбол | 31.03.2023, 11:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2023, 17:23 6
30.03.2023, 19:07 2
31.03.2023, 20:10 1
31.03.2023, 12:15 3
30.03.2023, 22:23 74
30.03.2023, 03:59 1
30.03.2023, 14:30
30.03.2023, 06:00