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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 03:01 |
11
0

ВИДЕО. Как Рух готовится к матчу против Зари

Встреча состоится в воскресенье

01 апреля 2023, 03:01 |
11
0
ВИДЕО. Как Рух готовится к матчу против Зари
ФК Рух

В воскресенье, 2 апреля, львовский «Рух» в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги встретится с луганской «Зарей».

В турнирной таблице чемпионата луганчане занимают третье место, а «руховцы» находятся на 14-й позиции и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

После зимней паузы львовяне обыграли харьковский «Металлист», но затем потерпели два подряд поражения: в матчах с «Колосом» и «Шахтером».

К матчу с «Зарей» львовяне готовятся на клубной базе.

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Украинская Премьер-лига Заря Луганск Рух Львов
Источник ФК Рух Львов
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