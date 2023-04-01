Украина. Премьер лига01 апреля 2023, 03:01 |
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ВИДЕО. Как Рух готовится к матчу против Зари
Встреча состоится в воскресенье
01 апреля 2023, 03:01 |
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В воскресенье, 2 апреля, львовский «Рух» в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги встретится с луганской «Зарей».
В турнирной таблице чемпионата луганчане занимают третье место, а «руховцы» находятся на 14-й позиции и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.
После зимней паузы львовяне обыграли харьковский «Металлист», но затем потерпели два подряд поражения: в матчах с «Колосом» и «Шахтером».
К матчу с «Зарей» львовяне готовятся на клубной базе.
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