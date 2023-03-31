ATP31 марта 2023, 23:35 |
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Сачко не смог пробиться в полуфинал турнира во Франции, уступив финну
Виталий в двух сетах проиграл Отто Виртанену
31 марта 2023, 23:35 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 309) завершил выступления на челленджере в Лилле (Франция).
В 1/4 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл Отто Виртанену (Финляндия, ATP 139) за 1 час и 20 минут.
ATP челленджер Лилль. Хард в помещении. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) [Q] – Отто Виртанен (Финляндия) [4] – 2:6, 4:6
За матч Сачко ни разу не сделал брейк.
Это была первая встреча теннисистов.
В полуфинале турнира в Лилле Отто сыграет с Юрием Родионовым.
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