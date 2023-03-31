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  4. Сачко не смог пробиться в полуфинал турнира во Франции, уступив финну
ATP
31 марта 2023, 23:35 |
80
0

Сачко не смог пробиться в полуфинал турнира во Франции, уступив финну

Виталий в двух сетах проиграл Отто Виртанену

31 марта 2023, 23:35 |
80
0
Сачко не смог пробиться в полуфинал турнира во Франции, уступив финну
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 309) завершил выступления на челленджере в Лилле (Франция).

В 1/4 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл Отто Виртанену (Финляндия, ATP 139) за 1 час и 20 минут.

ATP челленджер Лилль. Хард в помещении. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) [Q] – Отто Виртанен (Финляндия) [4] – 2:6, 4:6

За матч Сачко ни разу не сделал брейк.

Это была первая встреча теннисистов.

В полуфинале турнира в Лилле Отто сыграет с Юрием Родионовым.

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Отто Виртанен Виталий Сачко ATP Лилль
Источник Sport.ua
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