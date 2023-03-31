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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 23:25 | Обновлено 31 марта 2023, 23:41
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился молодым фланговым полузащитником

19-летний Вадим Сологуб подписал контракт с клубом до конца 2026 года

31 марта 2023, 23:25 | Обновлено 31 марта 2023, 23:41
380
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился молодым фланговым полузащитником
ФК Металлист 1925. Вадим Сологуб

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт до конца 2026 года с 19-летним украинским полузащитником Вадимом Сологубом.

Вадим Сологуб родился 11 марта 2004 года в городе Гнивань Винницкой области. Рост – 171 см. Вес – 67 кг.

Футболом начал заниматься в гниванском «Будивельнике», первый тренер – Александр Казимирович Квятковский. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за винницкую «Премьер-Ниву» и львовские «УФК-Карпаты» (74 матча, 23 гола).

На профессиональном уровне играл за юношескую команду львовского «Руха» и перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Основная позиция хавбека – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 88-м номером.

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Вадим Сологуб Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы Рух Львов Горняк-Спорт Нива Винница Карпаты Львов
Источник ФК Металлист 1925
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