ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился молодым фланговым полузащитником

Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт до конца 2026 года с 19-летним украинским полузащитником Вадимом Сологубом.

Вадим Сологуб родился 11 марта 2004 года в городе Гнивань Винницкой области. Рост – 171 см. Вес – 67 кг.

Футболом начал заниматься в гниванском «Будивельнике», первый тренер – Александр Казимирович Квятковский. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за винницкую «Премьер-Ниву» и львовские «УФК-Карпаты» (74 матча, 23 гола).

На профессиональном уровне играл за юношескую команду львовского «Руха» и перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Основная позиция хавбека – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 88-м номером.