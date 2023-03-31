ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился молодым фланговым полузащитником
19-летний Вадим Сологуб подписал контракт с клубом до конца 2026 года
Харьковский «Металлист 1925» заключил контракт до конца 2026 года с 19-летним украинским полузащитником Вадимом Сологубом.
Вадим Сологуб родился 11 марта 2004 года в городе Гнивань Винницкой области. Рост – 171 см. Вес – 67 кг.
Футболом начал заниматься в гниванском «Будивельнике», первый тренер – Александр Казимирович Квятковский. В чемпионатах ДЮФЛУ играл за винницкую «Премьер-Ниву» и львовские «УФК-Карпаты» (74 матча, 23 гола).
На профессиональном уровне играл за юношескую команду львовского «Руха» и перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.
Основная позиция хавбека – фланговый полузащитник. В «Металлисте 1925» он будет выступать под 88-м номером.
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