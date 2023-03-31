Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с защитником сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» согласовал продление контракта с защитником Люком Шоу. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Эту информацию подтверждают два авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо и Николо Скира.

По информации Скиры, переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Шоу продолжались 18 месяцев.

Нынешний контракт Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника сборной Англии 1 гол и 6 ассистов в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.