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  4. Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с защитником сборной Англии
Англия
31 марта 2023, 22:54 |
265
0

Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с защитником сборной Англии

Переговоры с Люком Шоу продолжались 18 месяцев

31 марта 2023, 22:54 |
265
0
Манчестер Юнайтед согласовал новый контракт с защитником сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

«Манчестер Юнайтед» согласовал продление контракта с защитником Люком Шоу. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Эту информацию подтверждают два авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо и Николо Скира.

По информации Скиры, переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Шоу продолжались 18 месяцев.

Нынешний контракт Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника сборной Англии 1 гол и 6 ассистов в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Люк Шоу продление контракта Николо Скира Фабрицио Романо
Источник Николо Скира
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