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31 марта 2023, 21:55 | Обновлено 31 марта 2023, 23:24
1342
6

ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии

Дмитрий Ященко принес своей команде ничью

31 марта 2023, 21:55 | Обновлено 31 марта 2023, 23:24
1342
6
ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии
УПЛ. Дмитрий Ященко

Сегодня в рамках Юношеского чемпионата Украины «Александрия» U-19 принимала ровесников из «Ворсклы».

Дело шло к победе хозяев 1:0, однако на 90+2-й минуте «Ворсклу» спас от поражения голкипер команды Дмитрий Ященко. Он пришел на подачу углового и поразил ворота соперника эффектным ударом головой.

Отметим, что в этом матче было показано три красных карточки: два – игрокам «Ворсклы», одно – «Александрии».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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BekXan
В нас школа голкіперів просто мега Супер молодці.
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+3
Gargantua
у Долганского они там и пенальти отбивают, и сами забивают.
безусловно лучший тренер вратарей в Украине
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+1
nivavn
Ротань і тут тренер також?  
Якщо так, то результати у Олександрії ще попереду..
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+1
1927FCDK1927
Класно)
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+1
Міш Міш
Палопа виконав , який убив сук денеерівських, коли це ще не було мейнстрімом ))
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0
Андрей Гинов
Мне тоже интересно, Ротань тренирует Ю19 Олександрии? Как бы должен по всем вариантам...
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0
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