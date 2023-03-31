ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии
Дмитрий Ященко принес своей команде ничью
Сегодня в рамках Юношеского чемпионата Украины «Александрия» U-19 принимала ровесников из «Ворсклы».
Дело шло к победе хозяев 1:0, однако на 90+2-й минуте «Ворсклу» спас от поражения голкипер команды Дмитрий Ященко. Он пришел на подачу углового и поразил ворота соперника эффектным ударом головой.
Отметим, что в этом матче было показано три красных карточки: два – игрокам «Ворсклы», одно – «Александрии».
#Ященко 🔥— ФК ВОРСКЛА (@vorsklacomua) March 31, 2023
Так, так... ЦЕ. НАШ. ВОРОТАР!
1️⃣🔹1️⃣ @FCO1948 #ФКВП #FCVP pic.twitter.com/gyeSUPmpDg
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