ВИДЕО. Вратарь Ворсклы U-19 забил в ворота Александрии

Сегодня в рамках Юношеского чемпионата Украины «Александрия» U-19 принимала ровесников из «Ворсклы».

Дело шло к победе хозяев 1:0, однако на 90+2-й минуте «Ворсклу» спас от поражения голкипер команды Дмитрий Ященко. Он пришел на подачу углового и поразил ворота соперника эффектным ударом головой.

Отметим, что в этом матче было показано три красных карточки: два – игрокам «Ворсклы», одно – «Александрии».