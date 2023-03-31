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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 21:07 | Обновлено 31 марта 2023, 21:10
203
11

Тренер Руха: «Заря – одна из сильнейших команд в УПЛ»

Виталий Пономарев – о матче против «Зари»

31 марта 2023, 21:07 | Обновлено 31 марта 2023, 21:10
203
11
Тренер Руха: «Заря – одна из сильнейших команд в УПЛ»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против «Зари» (2 апреля, 15:00):

«Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.

Видим по результатам «Зари», что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли «Динамо» (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе «Шахтера», сейчас в «Заре» он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что «Заря» – одна из сильнейших команд в нашем чемпионате».

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Виталий Пономарев Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 11
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Sher15
Боже как им не стыдно .Мы видели наш чемпионат и как играла наша сборная с Англией .Это мучение и издевательство над болельщиками.Это антифутбол .
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Calm
Після Шахтаря - так
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