Тренер Руха: «Заря – одна из сильнейших команд в УПЛ»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против «Зари» (2 апреля, 15:00):

«Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.

Видим по результатам «Зари», что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли «Динамо» (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе «Шахтера», сейчас в «Заре» он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что «Заря» – одна из сильнейших команд в нашем чемпионате».