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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария? Меня не интересует, как все было раньше»
Германия
31 марта 2023, 20:43 |
742
2

Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария? Меня не интересует, как все было раньше»

Тренер «Баварии» – о первой неделе в клубе

31 марта 2023, 20:43 |
742
2
Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария? Меня не интересует, как все было раньше»
ФК Бавария. Томас Тухель

Завтра, 3 апреля Томас Тухель дебютирует на посту главного тренера «Баварии» матчем против «Боруссии» Дортмунд. Тренер рассказал о том, как прошла его первая неделя в новом клубе:

«Моя неделя прошла в режиме «работа, еда, сон, повторить». По ощущениям, как обычный тренировочный день, но нужно усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне.

Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно дружелюбной и чрезвычайно профессиональной во всех областях, с которыми я ознакомился.

Некоторые игроки прибыли довольно поздно после перерыва на матчи сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой. На этой неделе у меня было ощущение, что все зажглись и хотят показать, на что они способны».

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Томас Тухель Бавария
Источник ФК Бавария
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Комментарии 2
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avk2307
В таких матчах Баварии обычно или разгром или ничья.
Я за Дортмунд, пусть им повезет
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Sher15
Матч лидеров 
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