Томас ТУХЕЛЬ: «Бавария? Меня не интересует, как все было раньше»

Завтра, 3 апреля Томас Тухель дебютирует на посту главного тренера «Баварии» матчем против «Боруссии» Дортмунд. Тренер рассказал о том, как прошла его первая неделя в новом клубе:

«Моя неделя прошла в режиме «работа, еда, сон, повторить». По ощущениям, как обычный тренировочный день, но нужно усвоить как можно больше за такое короткое время. Я очень благодарен за то, что получил ответственность на таком высоком уровне.

Никаких проблем не было. Меня не интересует, как все было раньше, я хочу получить собственные впечатления. До сих пор атмосфера была действительно дружелюбной и чрезвычайно профессиональной во всех областях, с которыми я ознакомился.

Некоторые игроки прибыли довольно поздно после перерыва на матчи сборных. Мы очень взволнованы перед завтрашней игрой. На этой неделе у меня было ощущение, что все зажглись и хотят показать, на что они способны».