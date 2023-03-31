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Испания
31 марта 2023, 19:29 | Обновлено 31 марта 2023, 20:11
624
0

Что, опять? Мбаппе хочет перейти в Реал

Форвард может покинуть «ПСЖ» в 2024 году

31 марта 2023, 19:29 | Обновлено 31 марта 2023, 20:11
624
0
Что, опять? Мбаппе хочет перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил руководству «Реала» о том, что хочет перейти в мадридский клуб. 24-летний француз хотел бы сменить клуб уже ближайшим летом, но «ПСЖ» не намерен отпускать своего игрока.

Поэтому переход планируется на лето 2024 года, когда Мбаппе станет свободным агентом. В конце сезона у Мбаппе запланировала встреча с руководством «ПСЖ», на которой игрок сообщит клубу о своих планах.

Ранее Мбаппе уже был близок к переходу в «Реал» летом 2022 году, но тогда решил продлить контракт с «ПСЖ». В нынешнем сезоне на счету форварда 31 гол и 8 ассистов в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид
Источник AS
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