Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги
Неожиданный лидер списка
По информации Lequipe, хавбек «Реала» Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании с зарплатой в 2,25 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.
При этом бельгийский игрок почти не играет в мадридской команде и летом может уйти. В нынешнем сезоне Эден провел в Ла Лиге три матча.
Топ-3 игроков с самой высокой зарплатой замыкают представители «Барселоны»: форвард каталонцев Роберт Левандовски и хавбек команды Серхио Бускетс.
1. Эден Азар (Реал) - 2,25 миллиона евро
2. Роберт Левандовски (Барселона) - 2,17 миллиона евро
3. Серхио Бускетс (Барселона) - 1,91 миллиона евро
4. Давид Алаба (Реал) - 1,88 миллиона евро
5. Жорди Альба (Барселона), Ян Облак (Атлетико), Винисиус Жуниор (Реал) - 1,67 миллиона евро
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