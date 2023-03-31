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  4. Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги
Испания
31 марта 2023, 18:45 |
1241
1

Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги

Неожиданный лидер списка

31 марта 2023, 18:45 |
1241
1
Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

По информации Lequipe, хавбек «Реала» Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании с зарплатой в 2,25 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

При этом бельгийский игрок почти не играет в мадридской команде и летом может уйти. В нынешнем сезоне Эден провел в Ла Лиге три матча.

Топ-3 игроков с самой высокой зарплатой замыкают представители «Барселоны»: форвард каталонцев Роберт Левандовски и хавбек команды Серхио Бускетс.

1. Эден Азар (Реал) - 2,25 миллиона евро
2. Роберт Левандовски (Барселона) - 2,17 миллиона евро
3. Серхио Бускетс (Барселона) - 1,91 миллиона евро
4. Давид Алаба (Реал) - 1,88 миллиона евро
5. Жорди Альба (Барселона), Ян Облак (Атлетико), Винисиус Жуниор (Реал) - 1,67 миллиона евро

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Реал Мадрид Эден Азар Барселона Роберт Левандовски Серхио Бускетс Атлетико Мадрид Ян Облак Давид Алаба Винисиус Жуниор
Источник L'Equipe
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Цум Фе
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