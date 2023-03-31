Не играет, но получает. Азар – самый высокоплачиваемый игрок Ла Лиги

По информации Lequipe, хавбек «Реала» Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании с зарплатой в 2,25 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

При этом бельгийский игрок почти не играет в мадридской команде и летом может уйти. В нынешнем сезоне Эден провел в Ла Лиге три матча.

Топ-3 игроков с самой высокой зарплатой замыкают представители «Барселоны»: форвард каталонцев Роберт Левандовски и хавбек команды Серхио Бускетс.

1. Эден Азар (Реал) - 2,25 миллиона евро

2. Роберт Левандовски (Барселона) - 2,17 миллиона евро

3. Серхио Бускетс (Барселона) - 1,91 миллиона евро

4. Давид Алаба (Реал) - 1,88 миллиона евро

5. Жорди Альба (Барселона), Ян Облак (Атлетико), Винисиус Жуниор (Реал) - 1,67 миллиона евро