Украина. Премьер лига31 марта 2023, 17:48 | Обновлено 31 марта 2023, 17:57
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ВИДЕО. 5 привычек плохого футбольного болельщика
«Записки украинского болельщика» – о плохом у настоящих поклонников футбола
31 марта 2023, 17:48 | Обновлено 31 марта 2023, 17:57
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В украинском футболе нас бесит многое, и болельщики имеют право жаловаться. Но у украинских фанах есть много привычек, которые мешают нормально смотреть футбол и вредят футбольной культуре в Украине.
Давайте разберем главные вредные привычки плохого болельщика. Сколько из них есть у вас?
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