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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 17:48 | Обновлено 31 марта 2023, 17:57
232
0

ВИДЕО. 5 привычек плохого футбольного болельщика

«Записки украинского болельщика» – о плохом у настоящих поклонников футбола

31 марта 2023, 17:48 | Обновлено 31 марта 2023, 17:57
232
0
ВИДЕО. 5 привычек плохого футбольного болельщика
Getty Images/Global Images Ukraine

В украинском футболе нас бесит многое, и болельщики имеют право жаловаться. Но у украинских фанах есть много привычек, которые мешают нормально смотреть футбол и вредят футбольной культуре в Украине.

Давайте разберем главные вредные привычки плохого болельщика. Сколько из них есть у вас?

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Источник Sport.ua
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