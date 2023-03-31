ВИДЕО. 5 привычек плохого футбольного болельщика

В украинском футболе нас бесит многое, и болельщики имеют право жаловаться. Но у украинских фанах есть много привычек, которые мешают нормально смотреть футбол и вредят футбольной культуре в Украине.

Давайте разберем главные вредные привычки плохого болельщика. Сколько из них есть у вас?