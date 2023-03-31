Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение теннисного турнира Уимблдон допустить к соревнованиям теннисистов из россии и беларуси.

«Решение Уимблдона допустить представителей россии и беларуси является аморальным. Разве россия прекратила свои зверства? Нет, просто Уимблдон пошел навстречу двум соучастникам преступления».

«Я призываю Великобританию отказать теннисистам рф и беларуси в визах», — сказал Кулеба.