Уимблдон31 марта 2023, 17:49 | Обновлено 31 марта 2023, 17:56
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Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию
Дмитрий Кулеба недоволен решением турнира
31 марта 2023, 17:49 | Обновлено 31 марта 2023, 17:56
378
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение теннисного турнира Уимблдон допустить к соревнованиям теннисистов из россии и беларуси.
«Решение Уимблдона допустить представителей россии и беларуси является аморальным. Разве россия прекратила свои зверства? Нет, просто Уимблдон пошел навстречу двум соучастникам преступления».
«Я призываю Великобританию отказать теннисистам рф и беларуси в визах», — сказал Кулеба.
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