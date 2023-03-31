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  4. Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию
Уимблдон
31 марта 2023, 17:49 | Обновлено 31 марта 2023, 17:56
378
0

Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию

Дмитрий Кулеба недоволен решением турнира

31 марта 2023, 17:49 | Обновлено 31 марта 2023, 17:56
378
0
Отказать им в визах. МИД отреагировал на решение Уимблдона допустить россию
Getty Images/Global Images Ukraine

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение теннисного турнира Уимблдон допустить к соревнованиям теннисистов из россии и беларуси.

«Решение Уимблдона допустить представителей россии и беларуси является аморальным. Разве россия прекратила свои зверства? Нет, просто Уимблдон пошел навстречу двум соучастникам преступления».

«Я призываю Великобританию отказать теннисистам рф и беларуси в визах», — сказал Кулеба.

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Источник Интерфакс-Украина
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