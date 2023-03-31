Грэм ПОТТЕР: «У Челси впереди очень интересный месяц»

Наставник «Челси» Грэм Поттер надеется, что команда после паузы на матчи сборных сможет вернуться на победный путь в игре АПЛ против «Астон Виллы».

В апреле команду Михаила Мудрика ждут матчи против «Реала», а также против «Ливерпуля», МЮ и «Арсенала».

«В последнее время мы сделали позитивные шаги, нужно продолжать. Нам нужно лучше атаковать, лучше обороняться и создавать больше моментов. Сказать легко, но это то, что необходимо сделать. В команде отличная атмосфера, мы хотим дать ответ после неудачи с «Эвертоном», когда потеряли победу в конце матча».

«Нас ждет очень интересный месяц, который начнется с матча против «Астон Виллы», – сказал Поттер.