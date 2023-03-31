Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грэм ПОТТЕР: «У Челси впереди очень интересный месяц»
Англия
31 марта 2023, 17:29 |
384
0

Грэм ПОТТЕР: «У Челси впереди очень интересный месяц»

Матчи Лиги чемпионов и АПЛ

31 марта 2023, 17:29 |
384
0
Грэм ПОТТЕР: «У Челси впереди очень интересный месяц»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер надеется, что команда после паузы на матчи сборных сможет вернуться на победный путь в игре АПЛ против «Астон Виллы».

В апреле команду Михаила Мудрика ждут матчи против «Реала», а также против «Ливерпуля», МЮ и «Арсенала».

«В последнее время мы сделали позитивные шаги, нужно продолжать. Нам нужно лучше атаковать, лучше обороняться и создавать больше моментов. Сказать легко, но это то, что необходимо сделать. В команде отличная атмосфера, мы хотим дать ответ после неудачи с «Эвертоном», когда потеряли победу в конце матча».

«Нас ждет очень интересный месяц, который начнется с матча против «Астон Виллы», – сказал Поттер.

По теме:
Ждем дебют в АПЛ. Забарный восстановился и готов играть
Наставник команды Зинченко вновь оказался на высоте в АПЛ
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Бокс | 31 марта 2023, 00:23 35
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов

Боксеры провели пресс-конференцию, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе

Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
Футбол | 31 марта 2023, 15:55 0
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии
Сборная Украины по пляжному футболу проведет четыре спарринга в Португалии

Два из них будут с местной сборной и два – с клубами

ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
Теннис | 31.03.2023, 14:25
ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
ОФИЦИАЛЬНО: Теннисисты из рф и рб смогут сыграть на Уимблдоне-2023
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Бокс | 31.03.2023, 06:55
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Джон ФЬЮРИ: «Усик и Уайлдер проведут бой в Саудовской Аравии»
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Футбол | 30.03.2023, 19:57
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
30.03.2023, 03:59 1
Футбол
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
29.03.2023, 18:41 3
Бокс
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 15
Бокс
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
30.03.2023, 07:37 1
Бокс
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
30.03.2023, 08:27 8
Футбол
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
30.03.2023, 20:16 24
Футбол
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
29.03.2023, 20:22 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности