Тренер Руха: «Динамо и Шахтеру интересны наши игроки, предложений не было»

Новый тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о том, что «Динамо» и «Шахтер» следят за молодыми игроками львовской команды, но предложений пока нет.

— Как украинские гранды относятся к молодым талантам «Руха»?

– Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.

— Что может предложить «Рух», чтобы футболист отказал «Динамо» и «Шахтеру»?

— У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это важно. Наш клуб делает ставку на молодых, потому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть, это поможет в росте.

Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать наших игроков. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-нибудь переходить, не надо спешить.

— Была информация, что «Динамо» обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?

— Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются, это однозначно.