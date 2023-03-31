Тренер Руха: «Динамо и Шахтеру интересны наши игроки, предложений не было»
Виталий Пономарев считает, что клубу есть, что предложить молодым игрокам
Новый тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о том, что «Динамо» и «Шахтер» следят за молодыми игроками львовской команды, но предложений пока нет.
— Как украинские гранды относятся к молодым талантам «Руха»?
– Думаю, что ими интересуются. Но сейчас нет официальных предложений. Мы хотим, чтобы наши футболисты остались в команде, они помогут создать конкурентоспособную атмосферу, в которой игроки получат развитие.
— Что может предложить «Рух», чтобы футболист отказал «Динамо» и «Шахтеру»?
— У нас есть хорошие условия для тренировок молодых футболистов, а для них это важно. Наш клуб делает ставку на молодых, потому они понимают, что у нас получат больше игрового времени. В этом возрасте нужно играть, это поможет в росте.
Мы находимся во Львове, совсем недалеко от Европы. У нас есть контакты с зарубежными клубами и скаутами, которые будут наблюдать наших игроков. Футболисту нужно вырасти, а потом куда-нибудь переходить, не надо спешить.
— Была информация, что «Динамо» обратило внимание на Сапугу, Романа и Слюсара. По ним были официальные предложения?
— Я не слышал, что гранды делали официальные предложения, но то, что интересуются, это однозначно.
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