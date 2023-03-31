Игрок сборной Украины U-21 вернулся в общую группу Кортрейка

Украинский полузащитник «Кортрейка» и игрок сборной Украины U-21 Алексей Сыч вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского клуба.

Отметим, что в матче 20-го тура чемпионата Бельгии с «Гентом» (1:2), который состоялся 15 января, украинец получил травму. У 21-летнего игрока было диагностировано повреждение медиальной связки колена.

«Кортрейк» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает 14-е место с 30-ю очками в активе после 30 встреч. Алексей Сыч провел в сезоне 12 игр, забил 1 гол и отдал 1 ассист.