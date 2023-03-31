Англия31 марта 2023, 16:28 | Обновлено 31 марта 2023, 16:30
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Ждем дебют в АПЛ. Забарный восстановился и готов играть
Вероятно, попадет в заявку на матч чемпионата Англии
31 марта 2023, 16:28 | Обновлено 31 марта 2023, 16:30
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Тренер «Борнмута» Гари О'Нилл рассказал о том, что за время паузы на матчи сборных украинский защитник Илья Забарный восстановился и готов играть.
Из-за повреждения Илья пропустил матч Украины против Англии.
«Были хорошие две недели для Ильи. Я рад, что он сумел восстановить свои кондиции и уже готов», — сказал О'Нил.
В субботу аутсайдер АПЛ сыграет против «Фулхэма». Забарный после перехода в «Борнмут» из «Динамо» в январе еще не играл за новую команду.
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