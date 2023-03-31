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Англия
31 марта 2023, 16:28 | Обновлено 31 марта 2023, 16:30
480
4

Ждем дебют в АПЛ. Забарный восстановился и готов играть

Вероятно, попадет в заявку на матч чемпионата Англии

31 марта 2023, 16:28 | Обновлено 31 марта 2023, 16:30
480
4
Ждем дебют в АПЛ. Забарный восстановился и готов играть
ФК Борнмут. Илья Забарный

Тренер «Борнмута» Гари О'Нилл рассказал о том, что за время паузы на матчи сборных украинский защитник Илья Забарный восстановился и готов играть.

Из-за повреждения Илья пропустил матч Украины против Англии.

«Были хорошие две недели для Ильи. Я рад, что он сумел восстановить свои кондиции и уже готов», — сказал О'Нил.

В субботу аутсайдер АПЛ сыграет против «Фулхэма». Забарный после перехода в «Борнмут» из «Динамо» в январе еще не играл за новую команду.

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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Гари О'Нил
Источник ФК Борнмут
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Комментарии 4
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DK1961
Грязному коту: уж наверное не труднее, чем в Челси твоему движку от аккумулятора (которого возят ВСЕ).
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+3
Calm
Цікаво!
Чекаємо!!
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0
Фанькин кот
Трудно ему будет в АПЛ. Когда в нашенской УПЛ его всякие Доминго-Бланки возили и одной левой накручивали, то в АПЛ все подряд будут проходить не замечая и мячик между ног пробрасывая.
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-5
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