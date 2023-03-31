Стали известны судейские назначения на матчи 19-го тура УПЛ
Система VAR будет работать на двух встречах
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 19-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
19-й тур
1 апреля (суббота)
12:00. «Минай» – «Ингулец». Минай. Стадион «Минай-Арена». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков).
13:00. «Металлист» – «Колос». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
14:00. «Верес» – «Кривбасс». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).
15:00. «Александрия» – «Ворскла». Александрия. КСК «НИКО». Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).
2 апреля (воскресенье)
13:00. «Львов» – «Динамо». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
14:00. «Металлист 1925» – «Днепр-1». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
15:00. «Черноморец» – «Шахтер». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.).
15:00. «Заря» – «Рух». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В. Лобановского. Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
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