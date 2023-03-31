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  4. Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
Испания
31 марта 2023, 15:11 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
704
3

Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»

В команде не могут нарадоваться на украинца

31 марта 2023, 15:11 | Обновлено 31 марта 2023, 15:24
704
3
Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» в субботу возобновит чемпионат Испании матчем против «Эспаньола», а тренер команды Мичел рассчитывает, что украинец Виктор Цыганков продолжит свои яркие выступления в новом туре.

«Как только он прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень трудолюбивый».

«У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе», – сказал Мичел.

Цыганков забил три гола и сделал три ассиста в семи матчах Ла Лиги.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник AS
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Умник
"Крім того на полі він дуже роботящий"
Это о многом говорит. Это то за что любят футболистов, понятно что критика будет еще.
Но это одно из главных вещей в футболе современном.
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+1
anacreon
Циганков чи не єдина наша "зірочка УПЛ", яку ми сильно розкручували і нахвалювали, яка дійсно виявилася на щось спроможне, коли перейшла в топ-чемпіонат. Аж дивно. Коли вже всі втратили надію.
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0
Alex86 1
Удивительно как вышло что Ц не вышло продать в более солидный клуб за большие $, хотя это были бы копейки под конец истории с ДК
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0
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