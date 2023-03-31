Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»

«Жирона» в субботу возобновит чемпионат Испании матчем против «Эспаньола», а тренер команды Мичел рассчитывает, что украинец Виктор Цыганков продолжит свои яркие выступления в новом туре.

«Как только он прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень трудолюбивый».

«У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе», – сказал Мичел.

Цыганков забил три гола и сделал три ассиста в семи матчах Ла Лиги.