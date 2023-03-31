Тренер Жироны: «Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов»
В команде не могут нарадоваться на украинца
«Жирона» в субботу возобновит чемпионат Испании матчем против «Эспаньола», а тренер команды Мичел рассчитывает, что украинец Виктор Цыганков продолжит свои яркие выступления в новом туре.
«Как только он прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень трудолюбивый».
«У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе», – сказал Мичел.
Цыганков забил три гола и сделал три ассиста в семи матчах Ла Лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксеры провели пресс-конференцию, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе
Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку
Это о многом говорит. Это то за что любят футболистов, понятно что критика будет еще.
Но это одно из главных вещей в футболе современном.