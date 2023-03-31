РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»
Полузащитник «Серкль Брюгге» с украинскими корнями – о непростом периоде карьеры Романа
Полузащитник «Серкль Брюгге» и юношеских сборных Бельгии Кристиан Равич рассказал о непростой ситуации украинского форварда Романа Яремчука в «Брюгге».
«Не идет у него игра, не пошло у команды. Растерял уверенность в себе, потому что не может забить. Трудная ситуация. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Видно, что команда не идет ему навстречу. Возможно, ему нужно попасть в команду, которая будет его постоянно обслуживать», – сказал Равич.
Яремчук в текущем сезоне провел 24 матча за «Брюгге», в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
20-летний Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет крепкую связь с Украиной благодаря отцу из Закарпатья.
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