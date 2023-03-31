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  4. РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»
Бельгия
31 марта 2023, 13:45 | Обновлено 31 марта 2023, 14:05
279
1

РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»

Полузащитник «Серкль Брюгге» с украинскими корнями – о непростом периоде карьеры Романа

31 марта 2023, 13:45 | Обновлено 31 марта 2023, 14:05
279
1
РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»
Серкль Брюгге. Кристиан Равич

Полузащитник «Серкль Брюгге» и юношеских сборных Бельгии Кристиан Равич рассказал о непростой ситуации украинского форварда Романа Яремчука в «Брюгге».

«Не идет у него игра, не пошло у команды. Растерял уверенность в себе, потому что не может забить. Трудная ситуация. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Видно, что команда не идет ему навстречу. Возможно, ему нужно попасть в команду, которая будет его постоянно обслуживать», – сказал Равич.

Яремчук в текущем сезоне провел 24 матча за «Брюгге», в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

20-летний Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет крепкую связь с Украиной благодаря отцу из Закарпатья.

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Кристиан Равич Серкль Брюгге Брюгге Роман Яремчук
Источник Украинский футбол
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Sher15
Тогда в чем смысл тренера сборной ? Неужели Ротань не видел что Яремчук не готов .Смысл ставить на Англию.такого нападающего ?
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