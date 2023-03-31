РАВИЧ: «Яремчук потерял уверенность в себе, потому что не может забить»

Полузащитник «Серкль Брюгге» и юношеских сборных Бельгии Кристиан Равич рассказал о непростой ситуации украинского форварда Романа Яремчука в «Брюгге».

«Не идет у него игра, не пошло у команды. Растерял уверенность в себе, потому что не может забить. Трудная ситуация. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Видно, что команда не идет ему навстречу. Возможно, ему нужно попасть в команду, которая будет его постоянно обслуживать», – сказал Равич.

Яремчук в текущем сезоне провел 24 матча за «Брюгге», в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

20-летний Равич родился и вырос в Бельгии, однако имеет крепкую связь с Украиной благодаря отцу из Закарпатья.