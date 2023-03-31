Украина. Премьер лига31 марта 2023, 12:52 |
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Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ
«Заря» и «Днепр-1» сыграют 15 апреля
31 марта 2023, 12:52 |
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона-2022/23.
«Заря» и «Днепр-1» сыграют в субботу, 15 апреля.
21 тур
14 апреля (пятница)
13:00. «Минай» – «Кривбасс»
15:00. «Рух» – «Динамо»
15 апреля (суббота)
13:00. «Ингулец» – «Колос»
13:00. «Металлист» – «Верес»
15:00. «Металлист 1925» – «Александрия»
15:00. «Заря» – «Днепр-1»
16 апреля (воскресенье)
14:00. «Шахтер» – «Львов»
15:00. «Черноморец» – «Ворскла»
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