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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 12:52 |
565
1

Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ

«Заря» и «Днепр-1» сыграют 15 апреля

31 марта 2023, 12:52 |
565
1
Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура УПЛ сезона-2022/23.

«Заря» и «Днепр-1» сыграют в субботу, 15 апреля.

21 тур

14 апреля (пятница)

13:00. «Минай» – «Кривбасс»
15:00. «Рух» – «Динамо»

15 апреля (суббота)

13:00. «Ингулец» – «Колос»
13:00. «Металлист» – «Верес»
15:00. «Металлист 1925» – «Александрия»
15:00. «Заря» – «Днепр-1»

16 апреля (воскресенье)

14:00. «Шахтер» – «Львов»
15:00. «Черноморец» – «Ворскла»

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чемпионат Украины по футболу даты и время матчей Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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Фанькин кот
Заря - Днипро: битва за серебро. А у динамки одна проблема - как бы невзначай не проиграть аутсайдерам
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