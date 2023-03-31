Источник: голкипер Ингульца может присоединиться к аутсайдеру Первой лиги
Даниил Веклич интересен ФК «Горняк-Спорт»
21-летний украинский голкипер футбольного клуба «Ингулец» Даниил Веклич может пойти на понижение.
Как сообщает SportArena, к Векличу проявляет интерес «Горняк-Спорт», который выступает в Первой лиге Украины.
В 2021 году Веклич перешел в «Ингулец» из «Днепра-1» и выступал в молодежном составе команды из Петрово.
Первую часть сезона «Горняк-Спорт» завершил на последнем (восьмом) месте в группе Б Первой лиги. В апреле команда из Горишние Плавни сыграет в группе выбывания за право остаться в дивизионе.
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