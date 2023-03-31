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Украина. Премьер лига
31 марта 2023, 12:32 |
554
0

Источник: голкипер Ингульца может присоединиться к аутсайдеру Первой лиги

Даниил Веклич интересен ФК «Горняк-Спорт»

31 марта 2023, 12:32 |
554
0
Источник: голкипер Ингульца может присоединиться к аутсайдеру Первой лиги
Instagram. Даниил Веклич

21-летний украинский голкипер футбольного клуба «Ингулец» Даниил Веклич может пойти на понижение.

Как сообщает SportArena, к Векличу проявляет интерес «Горняк-Спорт», который выступает в Первой лиге Украины.

В 2021 году Веклич перешел в «Ингулец» из «Днепра-1» и выступал в молодежном составе команды из Петрово.

Первую часть сезона «Горняк-Спорт» завершил на последнем (восьмом) месте в группе Б Первой лиги. В апреле команда из Горишние Плавни сыграет в группе выбывания за право остаться в дивизионе.

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Горняк-Спорт Даниил Веклич Ингулец трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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