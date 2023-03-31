Не на Камп Ноу. Стало известно, где Барселона будет играть в сезоне 2023/24

Именитый испанский футбольный клуб «Барселона» уведомил Королевскую федерацию футбола Испании (RFF) о том, что в следующем сезоне «сине-гранатовые» будут проводить домашние матчи не на стадионе «Камп Ноу».

Как сообщает Cope, на легендарном стадионе намечается реконструкция. По этой причине сезон 2023/24 начнут на стадионе «Монжуик» (Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса). «Монжуик» способен принять 55 926 зрителей.

По имеющейся информации, на перестройку «Камп Ноу» уйдет 1,5 миллиарда евро. «Барселона» планирует вернуться на родной стадион не ранее осени 2024 года.

«Камп Ноу» являлся домашней ареной «Барсы» с 1957 года. Он уже дважды реконструировался: в 1995 и 2008 годах. Вместимость – 99 354 зрителей.