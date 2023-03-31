Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не на Камп Ноу. Стало известно, где Барселона будет играть в сезоне 2023/24
Испания
31 марта 2023, 11:59 | Обновлено 31 марта 2023, 12:00
719
0

Не на Камп Ноу. Стало известно, где Барселона будет играть в сезоне 2023/24

На легендарном стадионе намечается реконструкция

31 марта 2023, 11:59 | Обновлено 31 марта 2023, 12:00
719
0
Не на Камп Ноу. Стало известно, где Барселона будет играть в сезоне 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Монжуик (Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса)

Именитый испанский футбольный клуб «Барселона» уведомил Королевскую федерацию футбола Испании (RFF) о том, что в следующем сезоне «сине-гранатовые» будут проводить домашние матчи не на стадионе «Камп Ноу».

Как сообщает Cope, на легендарном стадионе намечается реконструкция. По этой причине сезон 2023/24 начнут на стадионе «Монжуик» (Олимпийский стадион имени Луиса Компаниса). «Монжуик» способен принять 55 926 зрителей.

По имеющейся информации, на перестройку «Камп Ноу» уйдет 1,5 миллиарда евро. «Барселона» планирует вернуться на родной стадион не ранее осени 2024 года.

«Камп Ноу» являлся домашней ареной «Барсы» с 1957 года. Он уже дважды реконструировался: в 1995 и 2008 годах. Вместимость – 99 354 зрителей.

По теме:
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Определены полуфиналисты ЛЧ. Челси вырвал победу у Лиона по пенальти
Источник: Хави продлит контракт с Барселоной
Камп Ноу Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига реконструкция стадиона стадион
Источник Cope
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Другие виды | 31 марта 2023, 07:57 11
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»
Стелла ЗАХАРОВА – о Гутцайте: «Таких ватников надо гнать в три шеи»

Прославленная украинская гимнастка разнесла президента НОК України

Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Футбол | 30 марта 2023, 19:07 0
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле
Манчестер Сити нашел замену Гвардиоле

Команду может возглавить Луис Энрике

Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Футбол | 30.03.2023, 14:30
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
Тони КРООС: «То, что произошло, ненормально»
КОРРАЛЬ: «В Металлисте комфортно. Пугала лишь ситуация с войной в Украине»
Футбол | 31.03.2023, 04:30
КОРРАЛЬ: «В Металлисте комфортно. Пугала лишь ситуация с войной в Украине»
КОРРАЛЬ: «В Металлисте комфортно. Пугала лишь ситуация с войной в Украине»
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Олимпийские игры | 30.03.2023, 22:23
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
ВИДЕО. Полный игнор. Девин Хейни не подал руку Ломаченко
31.03.2023, 04:55 6
Бокс
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
30.03.2023, 03:59 1
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, что убило бой с Усиком
29.03.2023, 19:48 8
Бокс
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
30.03.2023, 08:27 10
Футбол
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
Женская ЛЧ. Барса разгромила Рому, Арсенал отыграл фору у Баварии
29.03.2023, 23:59
Футбол
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
Промоутер рассказал, что ждет Ломаченко в случае победы над Хейни
29.03.2023, 20:22 6
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
31.03.2023, 05:42 11
Бокс
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности