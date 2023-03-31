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31 марта 2023, 11:20 |
1315
2

ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста

Софьян Кийин чуть не попрощался с жизнью

31 марта 2023, 11:20 |
1315
2
ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Софьян Кийин

Марокканский игрок бельгийского футбольного клуба «Левен» Софьян Кийин попал в ужасное ДТП.

25-летний полузащитник передвигался на автомобиле и врезался в кольцо, которое послужило трамплином. Кийин вместе с транспортным средством взлетел вверх на несколько метро с большой скоростью, а затем сделал сальто в воздухе. Но и на этом все не закончилось... Автомобиль пробил стену спортивного комплекса.

Свидетели с места происшествия сообщают, что Софьян нарушал ПДД – двигался с превышением скорости. Кто-то даже называет цифру в 200 км/ч.

Чудом Софьян выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Марокканский игрок получил несколько переломов и сейчас находится в больнице.

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Софьян Кийин авария ДТП видео Ауд-Хеверле Левен
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MYV
Бо їздуни охренівші. З такою швидкістю- диво, що вижив. Головне, що інші не постраждали "завдяки" цьому дебілу. Сподіваюсь, цей випадок чомусь, нарешті, навчить
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+1
marko2020
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-3
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