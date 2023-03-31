ВИДЕО. Родился в рубашке. Жуткое ДТП марокканского футболиста
Софьян Кийин чуть не попрощался с жизнью
Марокканский игрок бельгийского футбольного клуба «Левен» Софьян Кийин попал в ужасное ДТП.
25-летний полузащитник передвигался на автомобиле и врезался в кольцо, которое послужило трамплином. Кийин вместе с транспортным средством взлетел вверх на несколько метро с большой скоростью, а затем сделал сальто в воздухе. Но и на этом все не закончилось... Автомобиль пробил стену спортивного комплекса.
Свидетели с места происшествия сообщают, что Софьян нарушал ПДД – двигался с превышением скорости. Кто-то даже называет цифру в 200 км/ч.
Чудом Софьян выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Марокканский игрок получил несколько переломов и сейчас находится в больнице.
🚨🚨🚨 El momento del grave accidente de Sofian Kiyine 😟— Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) March 30, 2023
ALLAH Y CHAFIH 🤲pic.twitter.com/EU8nx5v6pa
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