Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Известный футболист раскритиковал главу НОК Украины
Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Махадаонда», резко осудил позицию главы НОК Украины Вадима Гутцайта касательно допуска российских спортсменов к соревнованиям.
«Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из России и Беларуси. Гениально!
Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.
Решение, в котором прямо-таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил», - написал Зозуля в Instagram.
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