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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
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31 марта 2023, 11:17 |
2301
9

Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»

Известный футболист раскритиковал главу НОК Украины

31 марта 2023, 11:17 |
2301
9
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похвальную грамоту от рашистов Гутцайт однозначно заслужил»
Instagram. Роман Зозуля

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Махадаонда», резко осудил позицию главы НОК Украины Вадима Гутцайта касательно допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представлены спортсмены из России и Беларуси. Гениально!

Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих.

Решение, в котором прямо-таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично. Похвальную грамоту от рашистов однозначно заслужил», - написал Зозуля в Instagram.

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Роман Зозуля МОК НОК Украины Вадим Гутцайт Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси
Источник Instagram
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Комментарии 9
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gvs58
Абсолютно згоден з Зозулею!!! Гутцайт вирішив, що краще усунути своїх, ніж боротися за заборону кацапам?! То можливо він сам кацап? Замість того, щоб перемагати кациків на спортивних майданчиках, він вирішив відійти! А скажи мені, кондом, якби наші воїни відходили так як ти, то де була б Україна? Зміни прізвище на Ху*тцайт!!!! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ганьба НОК України!!!
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+5
svetikrm
Ладно Гутцай, может озвучивать, что ему в голову взбредёт. Кабинет министров для чего его бред поддержал? Всё, о чём говорили наши титулованные спортсмены, всё проигнорировано. Какие виды спорта начинаем хоронить этим решением? Теннис точно. 
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+2
Vbolivalnyk-Peter
Гнати цього Гутцайтдона з займаної посади. Краще призначте того ж Кличка молодшого чи на крайняк Шеву...
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+2
misastefanko
Як таких хвойд просувають в НОК ?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Петр Яновский
Он возьмет натурой, т.е. деньгами.
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0
Sher15
Напали русские а власть вместо того чтобы сделать все возможное чтобы не допустить русских спокойно наказала недопуском своих спортсменов .Ватная власть в стране 
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-1
Sher15
Гутцайт Ермак Зеленский верой и правдой служат россии это все знают но всем этим экспертам выгоднее молчать чтоб с властью не конфликтовать.Где же эти прославленные атлеты типа Шевченко ? Уплатили или должность дали ?
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-1
Sher15
Такое ощущение что в стране идёт полная зрада под управлением Зеленского и его команды .В лавре по идее уже не должно быть московских попов а туда даже не пускают комиссию чтобы осмотреть помещения .полиция не хочет вмешиваться там их начальники все ходят в Лавру в русскую церковь.В спорте полное фиаско .Наказаны не русские спортсмены .как раз те молчат и поэтому выступят а украинцы которые кричали везде против террора как раз и наказаны .Боже что творится.Увеоен если бы не единственная надежда на ВСУ то мы уже давно стали россией .Это единственная структура которая не даёт погибнуть Украине до сих пор 
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-1
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