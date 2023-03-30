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US Open
30 марта 2023, 22:57 | Обновлено 30 марта 2023, 23:17
156
1

Невакцинированный от коронавируса Джокович может сыграть на US Open 2023

В США будут изменения по ситуации с ковидом

30 марта 2023, 22:57 | Обновлено 30 марта 2023, 23:17
156
1
Невакцинированный от коронавируса Джокович может сыграть на US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В среду, 29 марта, американский сенат принял резолюцию об окончании чрезвычайного положения в США из-за пандемии коронавируса, которое действует в стране с марта 2020 года. Теперь в ближайшее время президент страны Джо Байден подпишет соответсвующий законопроект.

Это означает, что непривитый от COVID-19 экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 2) сможет легально посетить США и сыграть на Открытом чемпионате США по теннису.

В прошлом году Новак из-за ковидных ограничений не смог сыграть на турнире Grand Slam в Нью-Йорке из-за того, что у него нет вакцинации.

US Open в 2023 году состоится с 28 августа по 10 сентября.

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Новак Джокович US Open 2023 коронавирус
Источник Sky Sports
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dimando560
Афера потроху добігає до кінця. Напарили мільярдам якусь сумнівну рідину, що видали за вакцину, можна закруглятися і рахувати профіт.
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