Таблица АПЛ, если бы не было VAR: у Зинченко и Мудрика без изменений

Американское спортивное издание ESPN опубликовал таблицу чемпионата Англии по футболу сезона 2022/23, если бы не было системы видеоповторов.

После просмотра видеоповторов арбитр часто отменяет свои решения и иногда отменяет голы, из-за чего команды могут страдать и терять очки.

Если бы АПЛ не использовала VAR, «Арсенал» (за который выступает украинец Александр Зинченко) все равно занимал бы 1-е место. «Манчестер Сити» также оставался бы на 2-й позиции, а вот тройку замыкал бы «Тоттенхэм», а не «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль», который сейчас занимает 8-е место, остался бы там же, однако имел бы на 6 очков меньше.

Лондонский «Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком сейчас располагается на 10-й позиции с 38 очками, а без VAR было бы на 2 пункта меньше, но все тоже 10-е место.

Таблица АПЛ: