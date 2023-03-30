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Англия
30 марта 2023, 22:29 | Обновлено 30 марта 2023, 22:35
551
0

Таблица АПЛ, если бы не было VAR: у Зинченко и Мудрика без изменений

«Арсенал» все также лидировал бы, а «Тоттенхэм» был бы третьим

30 марта 2023, 22:29 | Обновлено 30 марта 2023, 22:35
551
0
Таблица АПЛ, если бы не было VAR: у Зинченко и Мудрика без изменений
Twitter

Американское спортивное издание ESPN опубликовал таблицу чемпионата Англии по футболу сезона 2022/23, если бы не было системы видеоповторов.

После просмотра видеоповторов арбитр часто отменяет свои решения и иногда отменяет голы, из-за чего команды могут страдать и терять очки.

Если бы АПЛ не использовала VAR, «Арсенал» (за который выступает украинец Александр Зинченко) все равно занимал бы 1-е место. «Манчестер Сити» также оставался бы на 2-й позиции, а вот тройку замыкал бы «Тоттенхэм», а не «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль», который сейчас занимает 8-е место, остался бы там же, однако имел бы на 6 очков меньше.

Лондонский «Челси» вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком сейчас располагается на 10-й позиции с 38 очками, а без VAR было бы на 2 пункта меньше, но все тоже 10-е место.

Таблица АПЛ:

Таблица АПЛ, если бы не было VAR:

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Источник ESPN
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