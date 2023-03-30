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Сборная УКРАИНЫ
30 марта 2023, 22:05 | Обновлено 30 марта 2023, 22:29
188
0

ФОТО. Молодежная сборная Украины встретилась с украинскими детьми в Италии

Во встрече принял участие и главный тренер – Руслан Ротань

30 марта 2023, 22:05 | Обновлено 30 марта 2023, 22:29
188
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины встретилась с украинскими детьми в Италии
УАФ

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 перед товарищеским матчем со сверстниками из Италии встретилась с украинскими детьми.

Во встрече приняли участие игроки и главный тренер команды Руслан Ротань.

Отметим, что матч Украина U-21 – Италия U-21, который состоялся 27 марта, завершился со счетом 3:1 в пользу «адзурри». Единственным голом в составе «желто-синих» отметился Кащук.

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