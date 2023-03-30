ATP30 марта 2023, 17:42 | Обновлено 30 марта 2023, 17:43
212
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Сачко пробился в 1/4 финала на челленджере во Франции
Виталий в трех сетах сломил сопротивление Кацпера Жука
30 марта 2023, 17:42 | Обновлено 30 марта 2023, 17:43
212
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 ATP) вышел в 1/4 финала хардового челленджера в Лилле (Франция).
В матче второго раунда основной сетки украинец, который стартовал в квалификации, переиграл Кацпера Жука из Польши (№257 ATP).
Лилль. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) – 6:4, 4:6, 7:5
В 1/4 финала соревнований в Лилле Сачко сыграет с четвертым сеяным финном Отто Виртаненом (№139 ATP).
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молодець.Рідко наші гравці так добре грають в кінці матчу!
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