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ATP
30 марта 2023, 17:42 | Обновлено 30 марта 2023, 17:43
212
1

Сачко пробился в 1/4 финала на челленджере во Франции

Виталий в трех сетах сломил сопротивление Кацпера Жука

30 марта 2023, 17:42 | Обновлено 30 марта 2023, 17:43
212
1
Сачко пробился в 1/4 финала на челленджере во Франции
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 ATP) вышел в 1/4 финала хардового челленджера в Лилле (Франция).

В матче второго раунда основной сетки украинец, который стартовал в квалификации, переиграл Кацпера Жука из Польши (№257 ATP).

Лилль. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) – 6:4, 4:6, 7:5

В 1/4 финала соревнований в Лилле Сачко сыграет с четвертым сеяным финном Отто Виртаненом (№139 ATP).

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Виталий Сачко Кацпер Жук ATP Лилль
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець.Рідко наші гравці так добре грають в кінці матчу!
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