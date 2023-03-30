Сачко пробился в 1/4 финала на челленджере во Франции

Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 ATP) вышел в 1/4 финала хардового челленджера в Лилле (Франция).

В матче второго раунда основной сетки украинец, который стартовал в квалификации, переиграл Кацпера Жука из Польши (№257 ATP).

Лилль. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Кацпер Жук (Польша) – 6:4, 4:6, 7:5

В 1/4 финала соревнований в Лилле Сачко сыграет с четвертым сеяным финном Отто Виртаненом (№139 ATP).