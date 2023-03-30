Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Бенфики

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался форвардом «Бенфики» Гонсалу Рамушем. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести топ-форварда летом, и Рамуш – альтернативный вариант на случай, если не получится подписать Виктора Осимхена из «Наполи» или Тэмми Абрахама из «Ромы».

В нынешнем сезоне на счету Рамуша 24 гола и 10 ассистов в 36 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего форварда сборной Португалии оценивается в 40 миллионов евро.