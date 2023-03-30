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Англия
30 марта 2023, 17:39 |
430
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Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Бенфики

Гонсалу Рамуш продолжит карьеру в АПЛ

30 марта 2023, 17:39 |
430
0
Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался форвардом «Бенфики» Гонсалу Рамушем. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести топ-форварда летом, и Рамуш – альтернативный вариант на случай, если не получится подписать Виктора Осимхена из «Наполи» или Тэмми Абрахама из «Ромы».

В нынешнем сезоне на счету Рамуша 24 гола и 10 ассистов в 36 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего форварда сборной Португалии оценивается в 40 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш Бенфика трансферы трансферы АПЛ
Источник Caughtoffside
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