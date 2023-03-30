Манчестер Сити готовит 300 миллионов на реконструкцию стадиона

«Манчестер Сити» планирует провести реконструкцию домашнего стадиона клуба, «Этихад Стэдиум». В этот проект клуб собирается инвестировать 300 миллионов фунтов.

Вместимость стадиона планирую увеличить до 61 тысячи зрителей. Сейчас стадион вмещает 53 400 зрителей.

Сроки реализации проекта пока что не называются. «Этихад Стэдиум» был открыт в 2002 году.