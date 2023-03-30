Франция30 марта 2023, 15:36 |
1583
7
Малиновский – четвертый по размеру зарплаты в Марселе
Украинский хавбек обходится клубу в 350 тысяч в месяц
30 марта 2023, 15:36 |
1583
7
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало зарплатную ведомость «Марселя». Украинский полузащитник Руслан Малиновский обходится клубу в 350 тысяч в месяц «грязными», то есть до уплаты налогов. Таким образом, в год «Марсель» тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.
Среди игроков «Марселя» только у трех зарплата выше: это Жордан Верету (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).
Топ-10 месячных зарплат среди игроков «Марселя»:
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Комментарии 7
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В обычных реалиях среднестатистического украинца, да и не только это очень большие деньги. Можно купить хату, машину, и в бизнес небольшой вложиться
неплохо
У Франції ж ще дуже великі податки, цікаво саме не брутто а нетто що там як, бо якщо в одній країні податок 20% а в іншій 60% то це як кажуть дві великі різниці
Умудриться надо такого болвана купить и столько платить .Аталанта еле избавилась
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