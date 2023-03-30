Малиновский – четвертый по размеру зарплаты в Марселе

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало зарплатную ведомость «Марселя». Украинский полузащитник Руслан Малиновский обходится клубу в 350 тысяч в месяц «грязными», то есть до уплаты налогов. Таким образом, в год «Марсель» тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.

Среди игроков «Марселя» только у трех зарплата выше: это Жордан Верету (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Топ-10 месячных зарплат среди игроков «Марселя»: