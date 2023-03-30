Конте планирует сделать паузу в карьере

Итальянский специалист Антонио Конте намерен сделать годичную паузу в своей тренерской карьере. Об этом сообщают итальянский СМИ.

Несколько дней назад Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

Варианты продолжения карьеры, которые лежат у Конте на столе, его не впечатляют, и 53-летний итальянец хочет подождать до лета 2024 года, прежде чем возвращаться к работе.