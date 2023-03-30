Италия30 марта 2023, 15:21 |
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Конте планирует сделать паузу в карьере
Тренер вернется к работе через год
30 марта 2023, 15:21 |
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Итальянский специалист Антонио Конте намерен сделать годичную паузу в своей тренерской карьере. Об этом сообщают итальянский СМИ.
Несколько дней назад Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Он возглавлял команду с ноября 2021 года.
Варианты продолжения карьеры, которые лежат у Конте на столе, его не впечатляют, и 53-летний итальянец хочет подождать до лета 2024 года, прежде чем возвращаться к работе.
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