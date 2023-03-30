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Италия
30 марта 2023, 15:21 |
380
0

Конте планирует сделать паузу в карьере

Тренер вернется к работе через год

30 марта 2023, 15:21 |
380
0
Конте планирует сделать паузу в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте намерен сделать годичную паузу в своей тренерской карьере. Об этом сообщают итальянский СМИ.

Несколько дней назад Конте был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

Варианты продолжения карьеры, которые лежат у Конте на столе, его не впечатляют, и 53-летний итальянец хочет подождать до лета 2024 года, прежде чем возвращаться к работе.

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ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Антонио Конте
Источник Tuttosport
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