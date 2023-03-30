Мартин ЭДЕГОР: «Здорово, что у Арсенала есть Зинченко. Он – победитель»
Капитан рад, что команду пополнил такой игрок
Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор уверен, что украинец Александр Зинченко добавляет команде менталитет победителей.
«С первого же дня Зинченко в команде стало ясно, что он принесет команде нечто особенное. Отличный игрок, очень качественно работает с мячом. А еще я бы назвал его победителем. Алекс постоянно хочет побеждать, добавляя нашей команде энергию».
«Постоянно отдается на 100%, сражается за «Арсенал». Здорово, что у нас есть такой футболист», — сказал Эдегор.
В нынешнем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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