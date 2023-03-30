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  4. Мартин ЭДЕГОР: «Здорово, что у Арсенала есть Зинченко. Он – победитель»
Англия
30 марта 2023, 11:45 |
370
0

Мартин ЭДЕГОР: «Здорово, что у Арсенала есть Зинченко. Он – победитель»

Капитан рад, что команду пополнил такой игрок

30 марта 2023, 11:45 |
370
0
Мартин ЭДЕГОР: «Здорово, что у Арсенала есть Зинченко. Он – победитель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдегор и Зинченко

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор уверен, что украинец Александр Зинченко добавляет команде менталитет победителей.

«С первого же дня Зинченко в команде стало ясно, что он принесет команде нечто особенное. Отличный игрок, очень качественно работает с мячом. А еще я бы назвал его победителем. Алекс постоянно хочет побеждать, добавляя нашей команде энергию».

«Постоянно отдается на 100%, сражается за «Арсенал». Здорово, что у нас есть такой футболист», — сказал Эдегор.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Арсенал Лондон Мартин Эдегор Александр Зинченко
Источник The Boot Room
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