Мартин ЭДЕГОР: «Здорово, что у Арсенала есть Зинченко. Он – победитель»

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор уверен, что украинец Александр Зинченко добавляет команде менталитет победителей.

«С первого же дня Зинченко в команде стало ясно, что он принесет команде нечто особенное. Отличный игрок, очень качественно работает с мячом. А еще я бы назвал его победителем. Алекс постоянно хочет побеждать, добавляя нашей команде энергию».

«Постоянно отдается на 100%, сражается за «Арсенал». Здорово, что у нас есть такой футболист», — сказал Эдегор.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.